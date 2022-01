Lotteria Italia, "ecco chi ha venduto il biglietto da 5 milioni": clamoroso a Roma, ora si capisce tutto...

07 gennaio 2022 a

Mistero svelato: il biglietto da cinque milioni della Lotteria Italia è stato venduto a Roma. Il giallo è nato dall'ipotesi che il biglietto vincente, venduto a un distributore locale, fosse finito poi un'altra città. Nulla di tutto questo è però accaduto. A svelarlo Agipronews, che ha precisato che la rete di vendita dei tagliandi annovera diverse categorie, tra cui quella dei distributori locali. Si tratta di punti di distribuzione a cui possono rivolgersi coloro che non hanno firmato un contratto diretto per la vendita dei biglietti con chi gestisce Lotteria Italia. Nel caso del primo premio della Lotteria Italia 2022 il vincitore è dunque una persona che ha acquistato il biglietto vincente a Roma.

A spegnere il mistero anche Otello Pasquetti, titolare con il padre Giulio e la sorella Melania della storica tabaccheria in viale Mazzini, a Prati, dove è stato venduto il biglietto vincente: "Non c’è stato alcun giallo sul biglietto. È successo solo che è capitato di rifornirci di tagliandi della Lotteria Italia non solo da Lottomatica, ma anche dalla società Sir che svolge lo stesso servizio". Lo stesso Amadeus, conduttore della trasmissione di Rai 1 I Soliti Ignoti, annunciato la vittoria ha dovuto chiedere spiegazioni a un rappresentante del concorso su quella anomala dicitura e quest'ultimo ha rassicurato tutti dicendo che entro qualche minuto si sarebbe saputo dove era stato venduto il tagliando vincente.

"Il ritardo è legato proprio a questo fatto, se avessimo comprato lo stock di biglietti da Lottomatica non ci sarebbe stato il secondo passaggio e si sarebbe saputo subito, tutto qui", prosegue Pasquetti che aggiunge di non avere idea di chi sia il fortunato vincitore: "Qui vengono tantissime persone. Speriamo che la vincita sia rimasta a Roma".

