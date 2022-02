Reggio Emilia, 15enne stuprata dai compagni di classe: la mamma è fuori? Orrore al festino, un arrestato

01 febbraio 2022 a

a

a

Una ragazza di 15 anni sarebbe stata violentata sessualmente da tre compagni di classe, suoi coetanei. Uno di loro è già stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia. I fatti risalirebbero a venerdì 28 gennaio, giorno in cui, per via dello sciopero della scuola, si era deciso di organizzare un festino a base di alcolici nella casa dell'arrestato. Al momento anche gli altri due minorenni risulterebbero indagati. Secondo la procura, infatti, tutti avrebbero avuto rapporti con la ragazza.

Giochi erotici e video a luci rosse con una bimba di 9 anni. L'Aquila choc, chi è il mostro

La presunta vittima sarebbe andata a casa del suo compagno di classe insieme a un'altra ragazza e ad altri due amici. La sua amica, però, sarebbe andata via nel pomeriggio. E lei sarebbe rimasta da sola con i tre ragazzi, i quali poi avrebbero abusato di lei. A quel punto la 15enne avrebbe chiamato la sorella, dando l'allarme. Nel frattempo, però, come riporta TgCom24, l'arrestato - attraverso l'avvocato - avrebbe detto "che il rapporto è stato consenziente".

"Ecco chi è il nipote dell'ex premier". Stupro di Capodanno a Primavalle, un nome sconvolgente: cos'è successo quella notte

La Procura dei minori, invece, ritiene che la violenza sessuale sia stata aggravata "dalle condizioni di inferiorità psichica e fisica" della ragazza, visto che la giovane aveva abusato di sostanze alcoliche "in tali quantità da compromettere la capacità di esprimere un valido consenso". E in effetti gli esami tossicologici a cui è stata sottoposta otto ore dopo i fatti hanno confermato "una percentuale di etanolo presente nel plasma pari a 96 mg/dl, un considerevole stato di ebbrezza alcolica".

"Devi fare sesso con me". L'immigrato violentato: sconcerto a Orvieto, chi hanno arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.