Green pass, quarantena e zona rossa. Decreto Covid, cambia tutto. Ecco le nuove regole

Nuovo decreto Covid su Green pass e quarantena delle scuole. La Cabina di regia a Palazzo Chigi che si è tenuta prima del Consiglio dei ministri, ha stabilito un allentamento delle restrizioni contro la pandemia. Ora la decisione finale passa dunque al Cdm chiamato a varare le nuove misure.

GREEN PASS - In particolare, per quanto riguarda il Green pass, sarà "illimitato" per chi ha completato il ciclo vaccinale con la dose booster e chi ha due dosi ma si è contagiato ed è guarito dal Covid. Fino a un'eventuale pronuncia delle autorità regolatorie del farmaco, il certificato verde rafforzato non avrà quindi un limite temporale.

SCUOLA - Nella scuola primaria, da 6 a 12 anni, da lunedì sarà prevista la dad solo per i bambini non vaccinati e a partire dal quinto caso di positività in poi. Al primo caso di positività scatta solo l'obbligo di autosorveglianza.

Anche nella scuola secondaria da lunedì si passa alla didattica a distanza solo per non vaccinati. Le nuove regole varate dalla cabina di regia che precede il cdm prevedono che dal secondo caso in poi, i vaccinati con terza dose e guariti restano in classe mentre per i non vaccinati si sospende la didattica in presenza per cinque giorni.

ZONA ROSSA - Infine, le norme della zona rossa restano solo per i non vaccinati. Si introduce, si spiega, una norma che distingue misure in zona rossa per vaccinati e non. Di fatto per i vaccinati non ci saranno più le distinzioni dei colori delle regioni.

