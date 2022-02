Franco Trinca, morto il biologo che si insultò con Selvaggia Lucarelli a Piazzapulita: "Fino all'ultimo...", una fine atroce

04 febbraio 2022 a

A dare l'annuncio della sua morte è stata Selvaggia Lucarelli: "È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato". Proprio con la Lucarelli Trinca si era scontrato a PiazzaPulita su La7.

L'anno scorso avevano discusso ferocemente da Corrado Formigli sulle terapie "alternative". "Il rischio è che tanti cittadini vadano dietro alle sue teorie fantascientifiche senza capire nulla di quello che dice", accusava la giornalista riferendosi alla "medicina biologica integrata" con cui il medico sosteneva di poter combattere il coronavirus, facendo a meno delle cure tradizionali e pure dei vaccini.

Il 70enne biologo No vax era stato ricoverato per Covid, con una polmonite bilaterale all’ospedale di Perugia nel mese di gennaio. Durante una puntata di Dritto e Rovescio, ospite di Paolo Del Debbio, andata in onda a settembre 2021, dichiarava apertamente di non essersi vaccinato perché pensava di avere un buon sistema immunitario. Nel corso del 2020 sosteneva di poter curare la Covid attraverso l’uso degli integratori e farmaci che da due anni ad oggi non hanno dimostrato alcuna efficacia contro la malattia. Ora è morto di Covid.

