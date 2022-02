Vaccino, il generale Figliuolo: "Per ora non è prevista". Quarta dose, la strana frase: che cosa ci aspetta?

06 febbraio 2022 a

A fare il punto sull'emergenza-Covid, nella speranza che a breve l'emergenza non ci sia più, ci pensa il generale Francesco Figliuolo in una lunga intervista a Repubblica, in cui premette: "Contagi e ricoveri in calo ma il virus circola, l'attenzione resti alta, si entra in una fase più favorevole, in cui le risorse sanitarie potranno essere ribilanciate verso la cura delle patologie gravi e la prevenzione". Insomma, l'appello è a non abbassare la guardia.

Dunque, sul vaccino spiega: "Senza l'accelerazione sul booster ci sarebbero state ben altre conseguenze, anche sull'economia. Una quarta dose come le precedenti per ora non è prevista". Figliuolo insomma sottolinea gli effetti positivi del booster e chiude al quarto richiamo, seppur non in modo tranchant: quel "per ora non è prevista" lascia intendere che, al tempo del Covid, tutto è possibile e tutto può cambiare.

E ancora, il coordinatore all'emergenza coronavirus aggiunge: L'accelerazione sulle terze dosi in autunno ci ha messo al riparo dalle peggiori conseguenze di Omicron". Sulla campagna vaccinale sottolinea: "Quasi tutte le fasce d'età sono vicine al 90%. Ora tocca ai bambini, ancora al 34%. Il vaccino è importantissimo anche per loro: i benefici sono molto superiori ai rischi", conclude il generale Figliuolo.

