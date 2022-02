Luca Zaia, "una speranza". La famiglia record in Veneto: in 9 anni... Un caso sconvolgente

10 febbraio 2022 a

Se fosse per Eleonora Codognotto e Andrea Zorzi in Italia non esisterebbe la crisi demografica che ormai attanaglia il nostro Paese e che, ultimamente, si è anche aggravata. Sei figli in nove anni non è impresa da poco, soprattutto in questi tempi.

La fantastica e prolifica coppia - 30 anni salgaredese lei, 32 di San Biagio di Callalta lui - risiede a Negrisia di Ponte di Piave. «Volevamo tre figli», spiegano, «nove anni fa, nel 2013, è arrivata Esmeralda, poi quattro maschietti». Infine solo 20 giorni fa Ermione. E con loro vivono anche due cani, un paio di gatti e un simpatico criceto. Problemi? «Nessuno, solo la lavatrice è un po' affaticata», spiegano. E sprizzano fiducia nel futuro da tutti i pori. «Sono una speranza», dice il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia.

