Bollettino 16 febbraio: giù contagi e morti, ma il tasso di positività aumenta. Omicron, incubo infinito?

Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell’Italia, anche se meno rapidamente di quello che può sembrare. Questo perché giorno dopo giorno sono sempre meno i tamponi analizzati e di conseguenza il numero di nuovi casi di Covid è minore. Bisogna far fede al tasso di positività, che ancora non riesce a scendere sotto il 10%, anzi è in sensibile aumento, segno che l’epidemia non è affatto finita.

Il bollettino di oggi, mercoledì 16 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 59.749 contagiati, 129.888 guariti e 278 morti a fronte di 555.080 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 10,8% (+0,6 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua a diminuire lentamente ma con costanza: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -475 (15.127 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -46 (1.073) a fronte di 75 nuovi ingressi.

Nel frattempo si continua a fare un gran parlare del Green pass, soprattutto adesso che quello “rafforzato” è diventato obbligatorio anche per andare a lavoro. Il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza, ma la certificazione verde potrebbe comunque rimanere in vigore: “Dobbiamo completare le terze dosi con questo ritmo, ed è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale aprendo uno scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green pass compreso”.

