Bollettino 17 febbraio, 57.890 nuovi casi e 320 decessi: la verità dietro il conteggio di oggi

Il bollettino di giovedì 17 febbraio registra un nuovo calo. Nella giornata di oggi sono infatti 57.890 i nuovi casi di Covid (ieri sono stati 59.749), portando il totale da inizio pandemia a 12.323.398 contagi. I decessi odierni che si fermano a 320 (ieri 278), per un totale di 152.282 vittime da febbraio 2020. Di quelle registrate nelle ultime 24 ore, 55 fanno riferimento ai giorni passati.

Numeri che vanno di pari passo con i tamponi effettuati. Questi ultimi sono 538.131, tra molecolari e antigenici mentre ieri erano stati 555.080. Il tasso di positività è stabile al 10,8 per cento. Fanno tirare un sospiro di sollievo anche le cifre degli ospedali. In terapia intensiva sono 1.037 le persone ricoverate, ossia 36 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi (14.562) che sono 565 in meno di ieri. I dimessi/guariti sono 10.732.908 con un incremento di 99.640 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (6.375), poi la Lombardia (6.116), la Campania (6.059), il Veneto (5.880) e la Sicilia (5.286).

Intanto prosegue la campagna vaccinale. In totale sono 132.641.381 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia. Di queste 36.540.878 quelle booster. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, ad aver ricevuto almeno una dose sono 1.329.144 soggetti (il 36,35 per cento).

