Controcorrente, Castelli attacca e Matteo Bassetti sbrocca: "Citi una fonte!", "Ma vada a fare...", volano parole grosse

17 febbraio 2022 a

Scontro in diretta da Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata di ieri 16 febbraio, tra l'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sui veri numeri della pandemia.

"Quest’anno abbiamo una variante, prima la Delta e poi la Omicron, che sono molto diverse dalla Alfa e dal virus naturale che avevamo un anno fa", spiega il professore. "Hanno una maggiore contagiosità e la Delta anche una maggiore virulenza. Non si possono confrontare assolutamente i due periodi. I dati mi sembrano talmente evidenti. A fronte dello stesso numero di contagi, se li avessimo avuti...". Ma Bassetti viene subito interrotto da Castelli: "Citi una fonte! Che fonte cita?", attacca.

Ma Bassetti ribatte: "I dati sono evidentemente quelli che abbiamo ogni giorno dall'Istituto Superiore di Sanità, non li do io. Se li vuole andare a guardare, vada sul sito. Senza andare alla John Hopkins University, che sta negli Stati Uniti", ironizza riferendosi ai "numeri" citati da Castelli. "Forse lei è un ottimo politico, ma mi pare che, come statistico e come medico, capisce poco. Vada a fare l’ingegnere, che sicuramente lo fa meglio di quanto fa il medico e legge i numeri".

