Omicron, l'inquietante profezia di Andrea Crisanti a L'aria che tira: "Come una tigre", cosa ci aspetta

17 febbraio 2022 a

a

a

Cosa ne sarà del Covid non lo può sapere neppure Andrea Crisanti. Il microbiologo dell'università di Pavia lo spiega chiaro e tondo a L'Aria Che Tira: "Omicron endemico? È come chiedere quando una tigre diventa un gatto". Una battuta rivolta a Myrta Merlino che, poco prima su La7, ha chiesto il futuro del virus. Paragonando il Covid a un animale pericoloso, Crisanti ricorda che "per addomesticare la tigre serve il vaccino".

"Basta baggianate, morti-Covid sottostimati". Crisanti, lo sfregio a Bassetti e la teoria del terrore: "Ragionate..." | Video

A dimostrarlo i dati. I contagi così come i decessi diminuiscono giorno dopo giorno, facendo pensare al microbiologo che con il passare del tempo "questa tigre diventi meno aggressiva". A patto che la gente si vaccini: "Chi finisce in terapia intensiva al momento sono persone non vaccinate. Sopra i 75 anni il siero fa la differenza".

"Sinceramente? Green pass del tutto inutile". Andrea Crisanti mai così esplicito: il disastro peggiore

E alla conduttrice che gli chiede se il virus sta rallentando anche negli altri paesi, Crisanti porta l'esempio del Regno Unito. La Gran Bretagna a guida Boris Johnson ha deciso di abolire le restrizioni, registrando però - è il ragionamento dell'esperto - "uno stop da quindici giorni a questa parte al rallentamento dei contagi". Nulla di cui preoccuparsi: "È stato raggiunto un equilibrio, è normale". Lo stesso avverrà anche in Italia, dove l'equilibrio verrà raggiunto con numeri ben più bassi. Per questo è il caso di dare una svolta, "ora è il momento giusto per aprire tutto".

"Lo sapevano già nel 2020". Vaccino, la bomba di Crisanti sulle case farmaceutiche: "Quello che hanno taciuto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.