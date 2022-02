Bollettino 27 febbraio: oltre 30mila casi e 144 morti, giù i ricoveri per il sesto giorno consecutivo. Chi passa in zona bianca

27 febbraio 2022 a

Sono 30.629 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 144 i morti. Lo si legge nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Entrambi i dati sono in calo, visto che ieri c'erano stati 38.375 positivi e 210 i decessi. A fronte di 317.784 tamponi processati, invece, il tasso di positività si attesta intorno al 9,6%, facendo registrare un incremento dello 0,8% rispetto a ieri.

La situazione è in netto miglioramento anche nelle strutture ospedaliere. Tanto che calano per il sesto giorno consecutivo le terapie intensive, 30 in meno rispetto alla giornata precedente con 26 ingressi del giorno. Il totale dei pazienti più gravi, quindi, scende complessivamente a 733. Dati in discesa anche quelli che riguardano i ricoveri ordinari, 235 in meno rispetto a ieri, per un totale di 10.868 posti letto occupati. I guariti di oggi, invece, sono 50.014, 11.487.720 dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda il dato generale dei ricoveri, scende al 17%, cioè di un punto percentuale, l'occupazione dei reparti di area non critica da parte dei pazienti Covid negli ospedali italiani, secondo il monitoraggio giornaliero di Agenas, aggiornato a ieri sera. Stabile la situazione delle intensive, all'8%. Da lunedì cambierà colore solo la Lombardia, che tornerà in zona bianca.

