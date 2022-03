Striscia la Notizia, il finto inviato molesta una minorenne: la vergogna, chi finisce in manette

03 marzo 2022 a

A Besana Brianza, in provincia di Monza, un uomo si è finto un inviato di Striscia la Notizia. Dicendosi parte della troupe di Canale 5, il 44enne ha avvicinato una ragazza di 14 anni. È accaduto martedì 1 marzo. La giovane era seduta su una panchina in attesa del treno che la riportasse a casa dopo la scuola, e, approfittando del fatto che fosse sola, l'uomo le ha proposto di seguirlo a casa sua spiegandole di volerla intervista sulla situazione degli studenti legata alla pandemia.

Un servizio, aveva detto, che sarebbe poi andato in onda in una delle puntata del tg satirico di Antonio Ricci. Ma la vittima non ci è cascata. Capendo che qualcosa non tornava, la 14enne ha subito telefonato alla madre. Una volta arrivata sul posto, in stazione, la donna ha distratto l'uomo e avvisato di nascosto i carabinieri. Sono stati loro a bloccare il 44enne.

L'uomo, sono le prime indiscrezioni, vivrebbe a Vigevano, Pavia. I carabinieri hanno anche scoperto alcuni suoi precedenti per reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d'ebbrezza. Dopo essere stato portato in caserma, il 44enne è stato così denunciato per tentato adescamento di minore.

