Abruzzo, strage di uccelli sull'asfalto: "Cosa li ha uccisi", la teoria inquietante

Strage di uccelli in Abruzzo: decine di volatili morti sono stati avvistati su una strada di Martinsicuro, nel Teramano. L'episodio ha scatenato subito parecchie domande: in molti si sono chiesti cosa abbia potuto provocare la morte in massa dei tordi. Pare, inoltre, che qualche uccello fosse ancora vivo, anche se visibilmente stordito. Dopo le segnalazioni degli automobilisti, sul posto sono arrivati il Servizio veterinario dell'Asl e gli operai del Comune.

Incuriositi dal fatto, gli utenti sui social si sono lanciati in varie teorie per provare a spiegare la morte dei volatili. C'è chi ha parlato di un cattivo funzionamento delle linee elettriche, chi di avvelenamento e chi invece ha pensato a quella che per ora sembra l'ipotesi più probabile: un impatto violento dello stormo con un tir durante un volo a bassa quota. Adesso, però, solo degli esami approfonditi sulle carcasse degli animali potranno aiutare a risolvere questo mistero.

L'avvistamento risale al tardo pomeriggio di sabato scorso a Martinsicuro, nella zona industriale, nei pressi dello stabilimento della Bosica. L'Asl, intanto, dopo aver rimosso le carcasse dall'asfalto su richiesta del sindaco Massimo Vagnoni, ha fatto sapere che si stanno effettuando tutte le analisi del caso per capire cosa è successo.

