Bollettino 15 marzo, l'impennata della curva dei contagi: green pass e mascherine, brusca retromarcia?

La situazione epidemiologica dell’Italia rimane sotto controllo, anche se il continuo rialzo dei nuovi casi di Covid ha fatto risalire un minimo l’allarme. Quanto sta accadendo non cambierà però la strategia del governo, che il 31 marzo abbandonerà lo stato di emergenza e procederà con l’allentamento graduale delle restrizioni: quindi Green Pass e mascherine al chiuso sono destinate ad accompagnarci ancora per qualche tempo, probabilmente fino all’estate.

Il bollettino di oggi, martedì 15 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 85.288 contagiati, 53.349 guariti e 180 morti a fronte di 587.015 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 14,5% (+0,4 rispetto a ieri). Per comprendere l’andamento dell’epidemia in questa fase, basta confrontare i dati di oggi con quelli di martedì scorso, quando i contagi erano 60.191 (con soltanto 50mila tamponi in meno analizzati) e il tasso di positività era di oltre 3 punti percentuale più basso.

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione però continua a rimanere bassa. Merito dell’alto tasso di vaccinati e guariti che fa da barriera ed evita in larga parte lo sviluppo della malattia grave: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +5 (8.473 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -16 (502) a fronte di 51 nuovi ingressi.

