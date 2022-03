Copasir, Adolfo Urso e il report degli 007: "La Russia accerchia l'Europa". I mercenari della Wagner e la "guerra ibrida"

15 marzo 2022 a

a

a

La Russia rappresenta una "minaccia accresciuta nel tempo, tesa ad accerchiare l'Europa anche attraverso il controllo dell'energia e delle materie prime, pronta ad utilizzare ogni mezzo, in una moderna, terribile e pervasiva 'guerra ibrida'". Sono le parole di Adolfo Urso, presidente del Copasir, nella presentazione della relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica oggi in Senato sottolineando come questa discussione rappresenti "un evento eccezionale che mai prima era accaduto".

"Italia completamente sotto controllo della Russia". Cyberguerra, disastro dei servizi segreti: siamo già proprietà di Putin?

"Avevamo evidenziato il dispiegamento militare intorno all'Ucraina, cosi come l'azione di spionaggio e di reclutamento nel nostro Paese, la pervasività della penetrazione russa in Europa tesa a condizionare le istituzioni democratiche, l'azione aggressiva realizzata nei nuovi domini bellici, nello spazio e nel cyber, l'uso sistemico dei mercenari della Wagner", ha aggiunto Urso. Il comitato aveva lanciato un allarme su "una escalation militare in Ucraina potrebbe comportare un ulteriore peggioramento della situazione, che risulterebbe rovinosa anche e soprattutto per l'Italia, che deve a Mosca, oltre il 40 per cento delle importazioni di gas". "In quella relazione - ha aggiunto Urso - indicavamo alcune soluzioni che sono poi quelle che ora il governo si appresta a varare incalzato dall'emergenza: dal raddoppio della produzione nazionale di gas, alla diversificazione delle fonti, al potere sostitutivo dello Stato per gli impianti solari e eolici, all'ipotesi di fusione nucleare, erano tutte indicazioni già contenute nella nostra relazione. Così come, abbiamo indicato con chiarezza la assoluta necessità di realizzare un piano nazionale di sicurezza energetica, al fine di raggiungere una autonomia strategica tecnologica e produttiva nel quadro europeo e atlantico, cosa di cui si parla, finalmente, a fronte della emergenza".

Allarme nucleare, perché l'Italia può essere travolta dalle radiazioni: lo sconcertante piano di difesa, siamo in pericolo

Un passaggio della relazione del Copasir "riguarda l'intelligence economica, tanto più importante a fronte della 'guerra ibrida', che è in corso da anni e di cui il principale terreno di contesa è proprio il nostro Mediterraneo allargato. Una 'guerra ibrida' in cui sistemi autoritari, Cina e Russia in testa, aspirano alla supremazia, tecnologica ed economica, anche attraverso il controllo delle risorse energetiche e alimentari del Pianeta, dal gas all'acqua, di materie prime, minerali preziosi e terre rare, tutto ciò che serve alla economia digitale ed ecologica che dobbiamo realizzare".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.