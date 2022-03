Venezia capitale della sostenibilità: Brunetta, Zaia e Brugnaro, "un nuovo Rinascimento"

16 marzo 2022 a

"Oggi per Venezia e tutto il Veneto si apre un nuovo Rinascimento, siamo di fronte ad un'iniziativa che è di esempio per il mondo. La città, la laguna e tutto il territorio possono affermarsi come il laboratorio en plein air di quella che è la vera sostenibilità. Venezia non è solo, ma è anche, la città del turismo. Riconosco che c'è dell'ambizione in questo progetto ma abbiamo tutti i fondamentali per candidarci ad essere non una delle capitali ma la capitale della sostenibilità". Questo il commento del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, alla presentazione della Fondazione "Venezia Capitale della Sostenibilità" che si è svolta a Venezia a Palazzo Ducale e a cui hanno partecipato anche il ministro alla Pubblica istruzione Renato Brunetta e il sindaco del capoluogo lagunare, Luigi Brugnaro. Presidente della Fondazione è stato nominato il ministro Brunetta. Vicepresidenti saranno nominati gli stessi Zaia e Brugnaro. "Siamo di fronte ad un big bang della storia - ha aggiunto il governatore - un momento che speriamo di superare ma che è di totale cambiamento e in cui siamo chiamati a costruire. Oggi sottolineiamo che vogliamo farlo ed essere protagonisti. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità, sono 222 miliardi di euro con una ricaduta veneta di circa 22 miliardi. E ovvio che verranno investiti secondo le diverse programmazioni. In questa iniziativa della fondazione, come Regione coordiniamo quattro progetti su otto: quelli del turismo, della transizione ecologica e ambientale, quello della legalità, quello del polo dell'idrogeno. Ovviamente sono tutti vasi comunicanti perché significano promozione del territorio, ricerca, innovazione. Per questo che sono convinto ci troviamo di fronte a un nuovo Rinascimento".

