Taranto, tre portaerei Nato prendono il largo: "Impossibili da rintracciare", cosa sta succedendo nel Mediterraneo

Un’esercitazione tra le tre Marine più importanti della Nato è in corso al largo del golfo di Taranto. Negli scorsi giorni la Cavour, ammiraglia della Marina militare italiana ha fatto rotta verso sud, dove ha raggiunto l’americana Truman e la francese De Gaulle. Quest’ultima è al momento la prima e unica nave di superficie a propulsione nucleare che è stata costruita in Europa occidentale.

L’esercitazione è descritta come piuttosto complessa e rientra in una attività di addestramento che metterà alla prova i sistemi di interoperabilità tra le tre Marine militari, che tra l’altro non sono tacciabili dai sistemi satellitari dato che hanno spento il transponder. “L’Europa non è mai stata così unita - ha dichiarato l’ammiraglio Enrico Credendino, capo di stato maggiore della Marina italiana - è legittimo essere preoccupati per l’attuale situazione di crisi internazionale, ma noi siamo qui per garantire la difesa del territorio nazionale e la tutela dello stesso e per tenere eventuali minacce lontane dai nostri confini”.

L’ammiraglio Credendino ha anche parlato del Mediterraneo, che “non è solo il mare tra la sponda europea e quella nordafricana, ma un prolungamento dello spazio atlantico e indo-pacifico e, nel caso specifico della guerra in corso, la competizione verte anche sul controllo del mar Nero, che è la posta in gioco fondamentale, con le operazioni militari russe a sigillare la fronte marittima dell’Ucraina”.

