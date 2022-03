Bollettino, salgono tasso di positività e decessi: quali sono le regioni con più contagi

20 marzo 2022 a

Il bollettino di oggi, domenica 19 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto della salita dei ricoveri ordinari (+111) e del calo delle terapie intensive (-4). Il tasso più alto di incidenza di contagio si registra nella fascia d'età 10-19 anni. Dalla Cina arriva intanto la notizia di due morti, i primi in oltre un anno. I tamponi sono 370.466 (ieri 478.051), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 16,3% (ieri era al 15,5%). Le persone in terapia intensiva sono 467 (-4), quelle nei reparti ordinari 8.430 (+111). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 157.785. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 13.861.743. I guariti sono 12.531.134.

"Contagi raddoppiati su base settimanale". Bollettino, ecco le ultime cifre: il Covid torna a fare paura?

I nuovi decessi sono 93 (sabato erano stati 85). In totale, i ricoverati con sintomi sono 8.430. Gli attuali positivi sono aumentati di 25.305 unità. Le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore in Italia sono state 36.166. Esattamente un anno fa in Italia erano stati registrati 23.832 nuovi casi. I decessi nelle ultime 24 ore erano stati, invece, 401. Alla data di domenica 20 marzo 2022, in Italia sono state somministrate 135.436.829 dosi di vaccino anti Covid. Le regioni più a rischio, cioè con il maggior incremento giornaliero sono Campania, Lazio, Lombardia e Puglia.

