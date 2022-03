Bollettino del 25 marzo: 75.616 nuovi casi e 146 decessi. Brusaferro: "Questo è il segnale"

25 marzo 2022 a

Piccolo calo nel bollettino di venerdì 25 marzo. I casi di Covid sono oggi 75.616, a fronte degli 81.811 del giorno prima, mentre i decessi sono 146 (ieri 182). Numeri che portano il totale da inizio pandemia a rispettivamente 14.229.495 e 158.582. Un andamento che va di pari passo con i tamponi effettuati e passati da 545.302 a 503.973. Rimane stabile secondo il ministero della Salute il tasso di positività che è fermo al 15 per cento.

In totale nelle ultime 24 ore si contano 447 pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono così 49 mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 8.994, (ieri 9.029) ossia 35 in meno rispetto alla giornata precedente. Salgono anche i dimessi e i guariti che raggiungono i 75.773 (ieri 63.553) per un totale di 12.824.632.

Cifre che fanno ben sperare. Lo crede Silvio Brusaferro, presidente dell'Iss: "La curva dei contagi in questi giorni comincia leggermente a piegare e questo probabilmente può essere un segnale positivo rispetto all'andamento". Complice anche la vaccinazione. Sono infatti 135.644.979 le dosi di vaccino somministrate finora in Italia, ossia il 95,6 per cento di quelle consegnate. Di questi l’89,75% della popolazione over 12 ha completato il ciclo. Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.371.952 (37,53 per cento), mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.228.135 (33,59).

