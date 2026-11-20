L’Italia è interessata da una forte perturbazione atlantica che ha provocato condizioni meteorologiche molto diverse da Nord a Sud, con piogge intense, raffiche di vento, mareggiate e temperature insolitamente elevate in Sicilia. La situazione ha spinto la Protezione Civile a diramare diverse allerte meteo gialle in numerose regioni.

Tra gli elementi più preoccupanti ci sono i forti venti di Libeccio, con raffiche comprese tra gli 80 e i 100 km/h sul Tirreno centro-settentrionale e punte superiori ai 100 km/h sui crinali appenninici. Attese anche mareggiate, con onde che sull’alto Tirreno possono raggiungere i quattro metri. Il maltempo ha già provocato allagamenti e caduta di alberi a Roma, oltre alla cancellazione di alcune corse marittime nel Golfo di Napoli.

Di tutt’altro segno la situazione in Sicilia, dove il caldo Libeccio ha fatto salire le temperature fino a 31 gradi nelle province di Messina e Catania, creando un forte contrasto con il clima invernale registrato in altre zone del Paese.

Per giovedì 19 novembre sono state diramate allerte gialle per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in diverse regioni, tra cui Calabria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria e Toscana. L’allerta idrogeologica proseguirà venerdì in Campania, Umbria ed Emilia-Romagna.

Dopo una breve tregua prevista tra venerdì e sabato, con prevalenza di sole, domenica 22 novembre è atteso un nuovo peggioramento atlantico, con piogge diffuse al Nord, nevicate sulle Alpi e nuove condizioni di instabilità al Centro-Sud.