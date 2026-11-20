Finisce male nella coppa e finisce ancora peggio in tribunale. Un’amara storia di corna con coda giudiziaria da mesi fa chiacchierare Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese.

Un uomo è stato tradito dalla moglie con un caro amico di famiglia. La crisi coniugale ha quindi coinvolto il patrimonio della coppia, con il marito che ha preteso indietro una casa da 300mila euro che aveva donato alla consorte fedifraga. Il giudice del Tribunale di Varese, però, ha detto no per questioni burocratiche: “Troppo tardi: i termini sono scaduti”.

Marito e moglie, dopo il matrimonio, aveva avuto due figlie. Nel 2016, come spiega il Corriere della Sera, “grazie a un prestito dei genitori e a un mutuo con un istituto di credito, il marito aveva comprato una casa da circa 300mila euro in un piccolo centro in provincia di Milano, Cerro Maggiore, dove poi sarebbero andati a vivere tutti insieme”.

Nel 2017, il marito aveva deciso di intestare l’immobile alla moglie, che nel frattempo però aveva già iniziato a tradirlo con l’amico. Pochi mesi dopo, il 57enne ha scoperto la tresca e nel settembre 2019 la moglie lascia il nido coniugale.

Nella causa di divorzio, ecco una prima sentenza: nel 2023 il Tribunale di Busto Arsizio sancisce la separazione con addebito alla donna per infedeltà coniugale. La moglie denuncia però l’ex per diffamazione (marito assolto con rito abbreviato) e intenta pure una causa di lavoro (rigettata): secondo il giudice la donna “non avrebbe mai lavorato per il marito”.

Il marito tradito parte al contrattacco chiedendo al Tribunale di Varese (competente perché nuovo comune di residenza della ex) di qualificare come “donazione indiretta” l’intestazione della casa. In questo modo, avrebbe potuto pretendere la revoca per ingratitudine della donazione a seguito di “grave ingiuria” rappresentata dal tradimento con l’amico di famiglia. Problema insormontabile: l’uomo si è mosso oltre i termini di legge per la revoca, che scadono entro un solo anno. E per questo è stato anche condananto a pagare 5mila euro di spese legali.