A Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è parlato di integralismo e radicalizzazione in Italia, dove sempre più spesso emergono storie di musulmani violenti, soprattutto con le donne. Come Amina, picchiata e segregata per anni dal marito. C’è poi il caso di Siid Negash, consigliere comunale che ha pronunciato alcune frasi in arabo durante una seduta in aula, con un dibattito sull’Islam politico in Italia.

In studio c’è il pakistano Ayub, che provoca sostenendo che anche nel Cristianesimo l’uomo prevarica la donna e chiede: “Perché una donna non può diventare Papa?”. Del Debbio, allora, lo mette a posto: “Un tale Gesù Cristo fondò la Chiesa e l’affidò a un tale Pietro e poi c’è la successione apostolica, perciò all’interno della religione cristiana il Papa è un uomo, c’è una tradizione”.

"Perché una donna non può diventare papa?"



Ayub, pakistano, a #drittoerovescio pic.twitter.com/4CXYSV9Kix — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 19, 2026

Ayub, però, continua nel suo delirio: “Stessa tradizione che abbiamo noi, perché a noi puntate il dito? Da noi le donne non sono abituate a lavorare, ma a stare in casa, quindi anche io dico che da voi le donne italiane e le donne europee sono sottomesse, perché non potranno mai diventare Papa. Noi nel 1988 abbiamo avuto un primo ministro donna (il riferimento è a Benazir Bhutto, ndr), voi ce l’avete solo adesso”.

Poi, il concetto di libertà per Ayub: “Le donne sono libere, fanno la patente, lavorano e fanno tutto. Se parlate di libertà intesa come andare a letto con altri uomini, libertà di bere, essere amante di qualcuno, questa non è libertà. Per il resto hanno tutto, hanno parenti, amici, escono a fare shopping, a casa si occupano di bambini etc.. Se una donna non vuol stare più con me prende il divorzio e va dove vuole, non è un problema, qui non è come in Pakistan, Bangladesh o Myanmar. Se, invece, sta con me è libera, mia moglie sta facendo la patente di autobus, esce con le amiche italiane. Amiche, non amici, va al bar, prende il caffè, cura i bambini, fa tutto quello che fa una persona normale”.