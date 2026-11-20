Avrebbe dovuto sganciare la bomba sul delitto di Garlasco, invece si è trattato di un falso allarme. “Non l’abbiamo fatto, perché non c’era Napoleone. Attendiamo che ci convochi di nuovo lui per farlo”, ha spiegato l’avvocato Gallo. Si è tenuto ieri pomeriggio l’interrogatorio di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio.

Alla Procura di Pavia, l’avvocato è stato ascoltato come testimone in merito all’inchiesta per i presunti pagamenti della famiglia di Andrea Sempio, nel 2017, per l’archiviazione delle accuse al trentottenne. “Sono pronto a mettere la mani sul fuoco su Giuseppe Sempio e suo figlio Andrea. I pagamenti riguardavano le parcelle degli avvocati, non erano soldi per condizionare l’azione della polizia giudiziaria”, ha dichiarato Massimo Lovati all’uscita dalla Procura.

Tornando al delitto del 13 agosto 2007, Massimo Lovati si è mostrato estremamente sicuro: “Come finirà questa storia? Alberto Stasi verrà riabilitato e Andrea Sempio sarà prosciolto”. L’ex legale del trentottenne ha poi aggiunto: “Il caso del delitto di Chiara Poggi resterà insoluto. Anche perché io resto convinto che si sia trattato di un omicidio su commissione”.

L’ex legale di Andrea Sempio ha risposto anche in merito alle domande sul “pizzino” trovato in casa Sempio in cui si leggono le cifre “20, 30” accanto al nome di Venditti: “Si trattava di un appunto sulle spese di cancelleria per il decreto di archiviazione”. E sulle domande se teme di essere indagato, ha chiuso categorico: “Non temo nulla”.