Il rapporto finale del Marine Accident Investigation Branch (Maib), l’ente britannico che indaga sugli incidenti nautici, attribuisce il naufragio del veliero Bayesian, avvenuto il 19 agosto 2024 al largo di Porticello, a una violenta raffica di vento eccezionale e imprevedibile, durata circa 14 minuti. Secondo il documento, la barca, anche senza vele issate, era particolarmente vulnerabile alle forti raffiche a causa delle sue caratteristiche strutturali e di stabilità. L’ente esclude responsabilità dell’equipaggio, sostenendo che non fosse consapevole del rischio di capovolgimento e che non abbia quindi sottovalutato un pericolo conosciuto.

Questa ricostruzione contrasta con quella dei periti della Procura di Termini Imerese e con le testimonianze di alcuni superstiti. In particolare, Charlotte Golunski e il compagno James Emslie, genitori della piccola Sofia, sopravvissuti al naufragio, hanno presentato all’Alta Corte britannica accuse contro l’equipaggio, contestando la gestione dell’emergenza. La coppia sostiene che il comandante stesse dormendo all’arrivo della tempesta, che l’ordine di abbandonare la nave sia stato impartito troppo tardi e che siano state commesse 18 presunte negligenze, tra cui la mancata sorveglianza notturna e l’assenza di adeguate misure di sicurezza.

Il rapporto Maib non include le testimonianze dei superstiti e conferma una ricostruzione che esclude colpe dell’equipaggio. Tale conclusione potrebbe avere importanti conseguenze economiche e legali, perché ridurrebbe le responsabilità dell’armatore e favorirebbe una limitazione dei risarcimenti richiesti dalle famiglie delle vittime e dai sopravvissuti.