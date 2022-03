Sabrina Quaresima, sesso al liceo. L'audio tra la preside e lo studente: "Quella cosa del toy boy..."

31 marzo 2022 a

a

a

Continua a tenere banco il caso della preside del liceo Montale di Roma e dello studente maggiorenne con cui avrebbe intrattenuto una relazione per circa un mese. Nel fascicolo dell’ispezione condotta dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio è stato inserito un audio riguardante il presunto ultimo incontro tra Sabrina Quaresima e il ragazzo 18enne: Repubblica ha avuto modo di ascoltarlo e di riportarne i passaggi salienti.

"Come si è presentata vestita in classe". Sabrina Quaresima, la denuncia delle studentesse: preside di Roma, il caso deflagra

In un primo momento si sente lo studente chiedere di riportare il “nostro rapporto” su un “piano istituzionale”, con la donna che cerca spiegazioni per un allontanamento che ritiene “improvviso”. Il ragazzo spiega di aver conosciuto una ragazza, o meglio di averla reincontrata, e quindi di voler troncare il rapporto con la sua preside. “Ecco, immaginavo che sotto poteva esserci una cosa come questa… ma l’hai conosciuta prima?”, chiede la donna, riferendosi probabilmente all’atto sessuale consumato all’interno di una macchina.

Video su questo argomento "Sono affari loro", la preside a letto con lo studente. Feltri: "Non c'è reato"

“Ho pensato che stare con lei e vedere te non sarebbe stato rispettoso - risponde il ragazzo - sia nei tuoi che suoi confronti. Così ho preferito tagliare, pensando che comunque la cosa non sarebbe potuta andare avanti. Lei mi piace molto. E tu poi mi hai fatto anche quel discorso del ‘toy boy’, mi hai detto che non avresti voluto averne uno accanto. Ecco, preferisco evitare situazioni spiacevoli”. “Ma io la cosa del ‘toy boy’ l’ho buttata lì così - ribatte la preside - capisco che poteva trarre in inganno… Lo ammetto, è stato un mio errore dirlo. E comunque immaginavo che ci fosse qualcosa sotto come una ragazza”. Poi la conversazione finisce, con il ragazzo che scende dalla macchina e chiude lo sportello.

"Dove abbiamo fatto sesso". Sabrina, bomba sulla preside di Roma: lo studente confessa, dettagli scabrosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.