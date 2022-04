Sabrina Quaresima, sesso con lo studente? Nella chat su WhatsApp... ecco cosa ha visto tutta la scuola

02 aprile 2022 a

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda che vede coinvolta Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma. La donna è stata accusata da uno studente maggiorenne, secondo cui i due avrebbero avuto una relazione nei mesi scorsi. Biasimi che però Sabrina rigetta, dicendosi "sposata con un uomo meraviglioso". Per lei la denuncia alla base della segnalazione arrivata all’Ufficio Regionale c’è la sua volontà di cambiare gli assetti della dirigenza dell’istituto.

A far chiarezza su quanto sarebbe successo sono però dei messaggi inviati su Whatsapp. Chat che ora iniziano a circolare e che rischiano di mettere in imbarazzo la preside. Tutto questo spinge ora il Collettivo degli studenti a chiedere a gran voci le dimissioni della dirigente. "Le voci circolate - si legge nella richiesta - hanno creato un clima di tensione nella scuola. Se le indagini intraprese confermassero tali voci, chiediamo le dimissioni della dirigente".

E ancora: "Già dall'inizio dell'anno scolastico - confermano i ragazzi - i rapporti con la dirigente non sono stati dei migliori, a partire dalla pubblicazione di circolari discriminatorie nei confronti degli studenti, che inserivano nel regolamento un dress code specifico per le ragazze, fino ad arrivare a tutte le problematiche che ci hanno portato a occupare il nostro istituto". D'altro canto la diretta interessata si difende: "Sono serissima, mi è costato tanto arrivare qua e sono nell’anno di prova: qualcuno avrà pensato che in un attimo poteva farmi cacciare. Giovedì vedrò l’ispettrice regionale: spero di poter chiarire tutto".

