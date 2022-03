Sabrina Quaresima, "come si è presentata vestita in classe": la denuncia delle studentesse, il caso deflagra

30 marzo 2022 a

Continua a tenere banco il caso di Sabrina Quaresima, la preside 50enne del liceo Montale di Roma che è accusata di aver intrattenuto una relazione impropria con uno studente 18enne. La donna rischia il licenziamento nel caso in cui la relazione venisse confermata: è in corso un’indagine dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, che dovrà fare chiarezza su una vicenda che sta sconvolgendo gli studenti di quel liceo.

Contattata da Repubblica, la dirigente scolastica protagonista dello scandalo ha negato tutto: “Ero a conoscenza delle voci messe in giro dal giovane, che è comunque maggiorenne. È evidente che qualcuno non mi voglia qui a scuola”. Per lei, quindi, si tratterebbe di un complotto ordito da qualcuno per mandarla via nell’anno della neo-immissione in ruolo. Intanto gli studenti non nascondono tutta la preoccupazione, documentata da Repubblica che ha tutelato chi ha deciso di parlare assicurando l’anonimato tramite nomi di fantasia. Questo perché tutti temono “ritorsioni” da parte della dirigente scolastica.

Se i docenti restano muti e aspettano che le indagini facciano il loro corso, i ragazzi invece parlano eccome: “Non ce la saremmo mai aspettata una cosa del genere. Siamo sconvolti, eravamo certi che si sarebbe dimessa. E invece lei è ancora qua. Non ha etica, non la vogliamo. Temiamo che possa accadere di nuovo, ha fatto apprezzamenti anche su altri ragazzi”. Una studentessa di lamenta invece di una questione ben precisa: “È stata sempre rigida con noi ragazze soprattutto sul dressa-code, tanto che un giorno ha tirato giù la maglietta di una nostra compagna. Diceva che era troppo corta. Però lei si presenta con le gonne bianche attraverso le quali si intravede tutto. Per non parlare delle scollature generose”.

