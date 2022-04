Nicole, bimba sparita a Campobasso: "Non può averlo fatto da sola", il sospetto della nonna (sui genitori?)

04 aprile 2022 a

Nicole Del Gobbo, la bambina di 5 anni scomparsa nella notte di sabato tra le campagne di Sant’Angelo Limosano (Campobasso), è stata ritrovata sana e salva dai vigili del fuoco. Avanza il sospetto della nonna di un possibile abbandono: indagati i genitori.



L’odissea della bimba è iniziata intorno alle 21.30, come riporta Il Messaggero, quando i genitori si accorgono che non è più in casa e pensano quindi a una possibile fuga della piccola. Il tutto si conclude intorno a mezzogiorno del giorno seguente quando grazie alla polizia e a un rilevatore termico, viene finalmente scovata tra i rovi.

In una prima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che la bambina sia stata rimproverata dalla madre perché, sebbene fosse sera inoltrata, non aveva ancora messo in ordine i giocattoli. La madre dopo aver alzato la voce la lascia in cucina davanti alla tv per andare dal fratellino di un anno e mezzo. Quando torna, Nicole è sparita.

Le carte in tavola cambiano, però, in seguito all’incontro della procura con la bambina, la quale viene ascoltata in modalità protetta per ricostruire l’accaduto. Quanto emerge è un possibile abbandono di minore da parte dei genitori. A sostenere tale tesi è la dichiarazione della nonna Angela Fracassi, 40 anni: "Non penso che Nicole sia fuggita da sola (…). Non ha mai fatto una cosa del genere".

Grazie all’aiuto di tutto il paese, dai vigili del fuoco ai volontari, la piccola ora è al sicuro. Il primo a riabbracciarla è stato il nonno, il quale rimarca che la bambina se ne è andata dopo un rimprovero.

