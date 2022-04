Venezia, menù senza prezzi? Abbie Chatfield, la star australiana sbrocca: "Il patriarcato colpisce ancora"

06 aprile 2022 a

a

a

Donne nel ruolo di “mantenute”, obbligate a un sistema “patriarcale”: questa la stoccata lanciata dalla star televisiva nonché conduttrice radiofonica australiana Abbie Chatfield a un conosciuto ristorante della laguna veneziana. La polemica che sta facendo il giro del web si è scatenata perché alla conduttrice è stato consegnato conduttrice un menù di cortesia, quello senza i prezzi, poiché omessi in menù ad per le donne. Un’abitudine comune nei ristoranti più lussuosi. La star, oltre a postare foto sui social di tutta la sua vacanza a Venezia con il compagno Konrad Bien-Stephens, non si è fatta perdere l’occasione per condividere immediatamente un video dove spiegava anche l’accaduto che tanto l’ha fatta arrabbiare.

"Amante di un nazista". Chanel non vende il suo abito ad Anna Kalashnikova? La star russa impazzisce

La conduttrice si è sfogata con i suoi oltre 700mila followers (tra Instagram e TikTok) di essersi ritrovata in un “ristorante boujee”, ovvero borghese, dove lo scandalo riguarderebbe: “Il mio menu non ha prezzi. Io non ho i prezzi ma il mio compagno sì”. E continuando rincara la dose: “Ma ti pare? Sono io il breadwinner”, ovvero il capofamiglia, “Il patriarcato colpisce ancora!”. Parole taglienti quelle che riserva Abbie al ristorante.

Sergej Lavrov rovinato dalla figlia Polina, tutta colpa di questa foto: un caso al Cremlino | Guarda

In difesa del locale arriva però Ernesto Pancin, presidente dell'Associazione pubblici esercizi, il quale afferma: “Questa è la città dell'amore e quindi anche del romanticismo, del corteggiamento e della galanteria”. Meno paludate le parole di Arrigo Cipriani, proprietario dell'Harry's Bar che in merito all’accaduto dice: “Se un uomo lasciasse pagare il conto alla fidanzata sarebbe imbarazzante. Nei miei locali non esiste il menu di cortesia ma se ci fosse non andrebbe certo presentato alla donna: è giusto che lei abbia ben chiara la cifra, spesso molto alta, che il suo accompagnatore pagherà per trascorrere quella serata", ha tagliato corto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.