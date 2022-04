Bollettino, giù contagi e morti: verso una Pasqua tranquilla? L'allarme dei medici: "Chi non si sta vaccinando"

09 aprile 2022 a

La situazione epidemiologica in Italia continua a rimanere sotto controllo quando ci avviciniamo ormai alla fatidica settimana di Pasqua, quella che ci dirà se ci sarà una nuova ondata di Covid e di che tipo. Gli esperti avvisano da tempo la necessità di fare attenzione durante le feste per non rovinarsi il periodo di tempo che ci separa dall’estate, quando notoriamente il virus fa molta più fatica a circolare con le sue varianti e sotto varianti.

Il bollettino di oggi, sabato 9 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 63.992 contagiati, 76.051 guariti e 112 morti a fronte d 438.449 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 14,6% (-0,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si sta nuovamente abbassando dopo qualche settimana di rialzo: oggi il saldo dei ricoverati ordinari per Covid è -79 (10.023 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è 0 (462) a fronte di 42 nuovi ingressi.

L’unica nota stonata arriva sul fronte vaccino. A lanciare l’allarme è la Federazione dei medici famiglia, secondo cui la pandemia è diventata una preoccupazione molto minore per gli italiani: “Stiamo osservando una maggiore riluttanza da parte degli assistiti verso la vaccinazione anti Covid rispetto a tutte le dosi. Ed è prevedibile, anche da quello che percepiamo dai pazienti, una minore adesione verso la quarta dose nella popolazione che potrà farla”.

