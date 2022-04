Rimini, lavatrice killer: la tocca e prende la scossa. Com'è ridotto oggi il 54enne

11 aprile 2022 a

È successo a San Giovanni in Marignano, Rimini, nel 4 marzo 2016: ora è invalido al 5%. Questa è la sorte toccata al 54enne che nel suo appartamento, 6 anni fa, è stato colpito da una forte scossa elettrica toccando la lavatrice. Una sfortuna che gli è costata cara, ora è balbuziente a tutti gli effetti. L’uomo viveva nell’appartamento in affitto con la moglie. L’incidente è avvenuto in quanto l’impianto elettrico della casa era sprovvisto di un dispositivo di messa a terra. Prima del giorno dell’incidente, i pompieri erano intervenuti per ben 3 volte nella stessa palazzina a causa del medesimo impianto.

Secondo la ricostruzione data dalla testimonianza del 54enne, si trovava sul balcone e dopo aver appoggiato la mano sulla lavatrice ne è rimasto folgorato da una potente scossa. Un forte spavento per la moglie che lo ha ritrovato svenuto a terra senza sensi. Dopo aver chiamato l’ambulanza, viene portato in ospedale dove fortunatamente si risveglia.

Il problema però è che non riesce più a parlare come prima. L'uomo era diventato balbuziente a tutti gli effetti. Dopo questo grave danno fisico decide di far causa alla proprietaria della casa, accusata di reato di lesioni personali colpose. Reato confermato dalla perizia medica che riscontra un effettivo nesso di casualità tra le balbuzie e l’incidente casalingo.

