Meteo, piogge e temporali: weekend di Pasqua rovinato, chi sono gli italiani colpiti dal maltempo

13 aprile 2022 a

a

a

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", recita un vecchio proverbio. Ma quest'anno portatevi anche l'ombrello e un giubbotto caldo. Le previsioni appena arrivate dal 3BMETEO.COM hanno emesso un primo responso: “Dopo questi giorni anticiclonici e decisamente miti, il tempo è destinato a cambiare nel weekend pasquale”, ha dichiarato il meteorologo Edoardo Ferrara che spiega: "Un fronte freddo in discesa dal Nord Est Europa raggiungerà i Balcani e marginalmente anche l’Italia proprio in concomitanza della Pasqua. Sabato qualche rovescio o temporale sparso interesserà le regioni del Nord; occasionali piovaschi anche al Sud e sull’Appennino ma non mancheranno pure parentesi assolate. A Pasqua invece sole prevalente al Nord e in larga parte anche al Centro, pur con isolati piovaschi non esclusi su quest’ultimo settore. Tempo più imbronciato invece al Sud tra sole, nuvole sparse e occasionali acquazzoni. La Pasquetta infine si prospetta in larga parte soleggiata, a oggi, con al più residue note instabili all’estremo Sud".

La mattanza e il puzzo di morte, lo sfogo di Vittorio Feltri: Pasqua indigesta, basta strage di agnellini

Ferrara anticipa che le temperature scenderanno di parecchi gradi. "In particolare tra Pasqua e Pasquetta si potranno perdere anche 7-10°C in alcune regioni, in primis quelle del versante Adriatico (dove le massime potrebbero non superare i 13-15°C) e in generale in montagna", dichiara il meteorologo di 3BMETEO.COM. "Soffieranno inoltre sostenuti venti di Tramontana e Grecale, a Pasqua su gran parte d’Italia e a Pasquetta soprattutto al Sud, che acutizzeranno la sensazione di fresco/freddo".

Meteo, Pasqua folle: sciabolata scandinava, neve e temperature a 26°, cosa ci aspetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.