Bollettino 13 aprile: positivi, morti e ricoveri in calo. Ma Speranza non molla: "La pandemia non è finita"

Sono 62.037 i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto a ieri, quando invece i contagi erano 83.643. I morti scendono dai 169 di ieri a 155. Mentre, a fronte dei 419.995 tamponi molecolari e antigenici, il tasso di positività resta stabile al 14,8 per cento. In diminuzione anche il numero di ricoveri, sia nei reparti medici che in terapia intensiva.

Oggi infatti sono 449 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 in meno rispetto a ieri. Mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 10.166, 41 in meno rispetto alla giornata precedente. La regione con più contagi è la Lombardia, con 8.723 positivi segnalati. A seguire ci sono il Veneto (6.978), la Campania (6.279) e il Lazio (6.625).

Nonostante i dati degli ultimi giorni, il ministro della Salute Roberto Speranza continua a invocare la massima prudenza: "La pandemia non è finita e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza". Poi ha aggiunto anche che l'uso delle mascherine "è e resta essenziale". Infine, sul secondo booster ha detto: "Sulla quarta dose partiamo con over 80 e fragili over 60, valuteremo se immaginare dall'autunno richiami per altre fasce con i vaccini aggiornati".

