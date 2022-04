Walter Ricciardi, "calo del vaccino e nuova ondata": ancora terrore, la data cerchiata in rosso

14 aprile 2022 a

"Non dobbiamo abbassare la guardia, perché corriamo il rischio di avere un ulteriore aumento di casi": Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, invita tutti alla massima cautela sul Covid, anche per via della nuova e contagiosissima variante Xe. Secondo l'esperto, la situazione potrebbe addirittura peggiorare in autunno, cosa che renderà necessario il secondo booster per tutti: "La vaccinazione con tre dosi non protegge completamente dall’infezione, ma protegge dagli effetti gravi del Covid, dall’ospedalizzazione e soprattutto dalla morte. Il nuovo richiamo permette ai fragili e agli over 80 di rafforzare le difese. In autunno, poi, sarà necessaria una nuova dose per tutti".

Perché proprio in autunno? Ricciardi, intervistato dal Messaggero, ha spiegato: "Ci saranno le condizioni favorevoli per la propagazione del virus e ci sarà un’attenuazione della protezione vaccinale in tutta la popolazione". Il suo auspicio, però, è di avere dei vaccini capaci di contrastare più varianti: "Speriamo di avere dei vaccini onnicomprensivi, perché i vaccini che oggi abbiamo non proteggono in maniera completa e gli anticorpi monoclonali, tranne in un caso, non si sono rivelati efficaci contro il virus".

Nessun allentamento neanche per quel che riguarda le mascherine. "E' molto probabile che saranno proprio i dati a dirci di non toglierle, non solo al chiuso, ma anche all’aperto in tutti i casi di assembramento", ha spiegato.

