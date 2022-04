Silvio Berlusconi, i bonifici alla sexy-infermiera: clamoroso, la scoperta a processo su Roberta Bonasia

14 aprile 2022 a

C'è anche Roberta Bonasia, ex infermiera dell'Asl di Moncalieri-Chieri, al centro del processo per corruzione in atti giudiziari in concorso con Silvio Berlusconi nell'ambito del Ruby Ter. La donna avrebbe ricevuto diversi bonifici in passato, il primo dei quali il 29 marzo 2012. A seguire, altri 21 fino al 6 dicembre 2013. Tutti del valore di 2500 euro e puntuali a inizio mese. L'ultimo versamento, stando a La Stampa, sarebbe addirittura di 25mila euro. L'ordinante sarebbe proprio il leader di Forza Italia, la beneficiaria Roberta Bonasia, che negli anni scorsi ha partecipato anche a Miss Italia. Il sogno dell'infermiera sarebbe sempre stato quello di entrare nel mondo dello spettacolo.

Qualche giorno fa, durante l'istruttoria dibattimentale, si è parlato di tutte le spese che il Cavaliere avrebbe sostenuto per lei in due anni. Secondo il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, si tratterebbe di "indebite corresponsioni per rendere e per aver reso false dichiarazioni" nei processi Ruby 1 e Ruby 2 "quale testimone al fine di favorire Emilio Fede, Dario Mora e Nicole Minetti nonché Berlusconi".

Il leader azzurro - secondo alcuni testimoni portati dai magistrati - l'avrebbe presentata alle cene come la sua fidanzata. La difesa, invece, ha risposto dicendo che quei soldi - cui si aggiunge un appartamento nella Torre Velasca - siano stati semplici atti di generosità e niente di più, mentre l'assegno da 25mila euro sarebbe stato un ultimo aiuto alla giovane, perché all'epoca l'inchiesta in corso avrebbe compromesso la sua ascesa in televisione. In aula invece la Bonasia ha affermato "di non avere avuto una relazione sentimentale con Berlusconi, né alcun rapporto sessuale".

