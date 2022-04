Fondi, Martina morta a 13 anni per un morso a un panino: in ospedale, scoperta terribile

16 aprile 2022 a

Sconcerto a Fondi, in provincia di Latina, per la morte di Martina, una ragazzina di 13 anni deceduta a causa di un malore improvviso. Alle origini della sciagura ci sarebbe stato uno choc anafilattico che avrebbe colpito la giovanissima dopo aver mangiato un panino.

La ricostruzione della vicenda è stata abbozzata dal quotidiano il Messaggero. Martina ha iniziato a sentirsi poco bene la sera di giovedì 14 aprile, mentre era in giro per la cittadina insieme alle amiche. Una normale, spensierata serata di inizio di vacanze di Pasqua degenerata in sciagura nel giro di poche ore. Secondo le prime ipotesi avanzate in ospedale, le sarebbe stato fatale il contenuto di un panino mangiato fuori di casa. Ignoto il contenuto, ma è possibile che qualche alimento abbia causato una violentissima reazione allergica.

Forse la studentessa non sapeva di aver ingerito qualcosa che le avrebbe potuto fare male, ed è tornata a casa. Proprio lì i primi segnali allarmanti, e il malore fatale. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, Martina ha perso conoscenza ed è morta nella sua abitazione: il trasferimento d'urgenza in ospedale è risultato inutile.

