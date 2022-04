Bollettino 18 aprile, risalgono i ricoveri dopo sei giorni: tutte le cifre. E la Ue attacca l'Italia: "Caos sui contagi"

18 aprile 2022 a

Sono 18.380 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un numero molto basso anche per via del minor numero di tamponi fatto nel weekend. Ieri i positivi segnalati erano stati invece 51.993. I decessi sono 79 (ieri 85). A fronte di 105.739 tamponi processati, poi, il tasso di positività sale dal 15,6% del giorno precedente al 17,4% di oggi. Gli attualmente positivi salgono a 1.216.843.

Per la prima volta, dopo sei giorni di calo, si registra un lieve aumento nelle ospedalizzazioni, sia in terapia intensiva che nei reparti medici ordinari. Nel primo caso, infatti, le intensive sono aumentate di 8 unità, portando il totale dei pazienti gravi ricoverati a 411, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono aumentati di 182, facendo salire il totale a 9.940.

Nel frattempo, emerge un report che mette in imbarazzo l'Italia. E' stato stilato dall'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive dell'Ue) e striglia il nostro Paese. Il documento risale al 15 marzo ed è intitolato "Analisi del tracciamento in Irlanda, Italia e Spagna tra settembre 2020 e aprile 2021". Al suo interno si legge: "La raccolta dei dati varia da regione a regione e tra le unità sanitarie locali. Molte unità sanitarie locali raccolgono i dati in fogli di calcolo (per esempio Microsoft Excel) e in alcune altre aree i sistemi non sono digitalizzati. Altre regioni hanno sviluppato piattaforme digitali specifiche per raccogliere i dati sulla ricerca dei contatti. Il ministero della Salute e l'Istituto nazionale della Sanità hanno offerto Go.Data alle regioni per gestire la ricerca dei contatti e, mentre alcune unità sanitarie locali l'hanno utilizzata, altre non lo hanno fatto. L'uso di Go.Data è stato incoerente".

