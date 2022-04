Matteo Bassetti, "ecco la vera dittatura sanitaria": Covid, l'orrore che scatena il virologo

18 aprile 2022 a

I bambini portati via delle famiglie, le grida delle persone rinchiuse in casa che chiedono aiuto, la mancanza di cibo, i portoni sprangati per impedire alle persone di uscire. Di fronte a queste immagini che arrivano dalla Cina dove il governo ha chiuso di nuovo tutto per impedire la circolazione del covid, Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova grida allo scandalo. "Siamo di fronte a scene di ordinaria follia", tuona l'infettivologo dalle colonne de il Giornale. "È una situazione paradossale e aberrante, incivile e antiscientifica. Stanno commettendo l'errore di creare lo stigma del Covid, come se fosse una colpa".

Per lui la strategia "zero Covid" al momento non ha alcun fondamento scientifico: dice a Francesca Galici che "con questa variante dovevano vaccinare di più la popolazione, investire di più su gli antivirali orali. Invece hanno deciso di 'investire' nella violazione dei diritti umani e nessun governo del mondo si è alzato per dire che stanno sbagliando. Strappare un bambino a una mamma per portarlo in un centro covid è una dittatura sanitaria". Per questo Bassetti chiude l'intervista puntando l'indice: "Vorrei che in Italia chi, anche vicino al ministro della Salute, ha sostenuto che anche da noi dovevamo imporre la strategia zero covid facesse un mea culpa pubblico".

