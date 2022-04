Isabella Rauti derubata in casa: "Una vita che mi fregano". Come umilia l'ex Gianfranco Fini

21 aprile 2022 a

a

a

Aveva il nemico in casa . Brutta storia quella toccata a Isabella Rauti , ex moglie di Gianni Alemanno , la quale è stata derubata dalla sua domestica. “Dal marito alla cameriera è una vita che mi fregano” ironizza la senatrice di Fratelli d'Italia. In un'intervista telefonica strappata da Il Corriere della Sera racconta la Rauti cosa è avvenuto tra le mura di casa.

Ucraina: Rauti, 'stanchi e stufi di cattivi maestri come Canfora'



L'ormai ex domestica paraguaiana, Liliana Maurizia , 38 anni, è ora a piede libero indagata dalle autorità. La donna dovrebbe essere rubato da casa della senatrice: un Rolex, una collana Tiffany, una borsa Louis Vuitton, e persino un presepe napoletano, il tutto per un valore che ammonta a 30 mila euro . “Lei mi capisce, c'è un'indagine in corso, sto giusto andando dai carabinieri per essere interrogata, perché in realtà io sono solo una delle vittime” confidato via whatsapp aveva al Corriere . Secondo l'indagine in corso dei carabinieri la 38enne paraguaiana sarebbe stata ingaggiata da una banda specializzata nel depredare le case dei Vip.

"No però no, così no scusi". Lilli Gruber zittisce Conte: il suo sconcerto in diretta | Video



Sempre al telefono la Rauti ha confessato che la cosa che l'ha fatta stare più male è stato il tradimento da parte della donna: “Io stessa l'avevo scelta tre anni fa e aveva vissuto con me tutto il lockdown, una signora dal comportamento assolutamente ineccepibile per tanto tempo ma poi dev'essere successo qualcosa”. La senatrice stessa sospettava della possibile influenza di una banda sulla domestica. “È questo il punto, adesso mi sto interrogando proprio a livello personale sulla mia capacità di scegliere le persone, di fidarmi di loro”. “Anche a livello politico?” controbatte il Corriere , la figlia di Pino Rauti, ex segretario del Movimento sociale italiano e fondatore di Ordine Nuovo, risponde ironicamente: “No, in politica per fortuna sono più centrata ”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.