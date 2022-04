Bollettino 21 aprile, schizza il tasso di positività: 75mila contagi e 166 morti, "impossibile abolire l'obbligo di mascherine"

21 aprile 2022 a

La situazione epidemiologica dell’Italia ha fatto registrare un lieve peggioramento generale dopo le festività di Pasqua. Se i dati di ieri - con quasi 100mila casi di Covid, oltre 200 morti e un netto incremento di ricoveri - erano dovuti probabilmente a qualche “recupero” post-Pasqua, quelli di oggi appaiono più realistici e rendono conto di un aumento di positivi che era stato ampiamente previsto.

Il bollettino di oggi, giovedì 21 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 75.020 contagiati, 59.916 guariti e 166 morti a fronte di 446.180 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 16,8% (+0,5 rispetto a ieri). Un tasso così alto testimonia la forte circolazione di Omicron e delle sue sottovarianti, che ancora trovano terreno fertile quando siamo ormai alle porte di maggio. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è in leggero aumento ma resta sotto controllo: oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è +24 (10.231 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +2 (415) a fronte di 40 nuovi ingressi.

Nel frattempo la Fondazione Gimbe si è espressa contro lo stop dell’obbligo delle mascherine: “La circolazione del virus è ancora molto elevata, i positivi sono oltre 1,2 milioni, i casi giornalieri sono sopra i 50mila e il tasso di positività supera il 15%. Di conseguenza abolire l’obbligo di mascherina al chiuso è avventato”.

