Brescia, sesso di gruppo con gli allievi: il maestro di arti marziali e la moglie, torbida storia di provincia

Obbligava i suoi allievi a fare sesso di gruppo: per questo un maestro di arti marziali a Brescia è stato arrestato. Sul 52enne pesa l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo, in particolare, avrebbe sfruttato il suo ruolo carismatico di maestro per creare un rapporto di dipendenza psicologica con i propri allievi e le proprie allieve. Fino al punto di spingerli a sessioni di sesso di gruppo.

Alle orge, come riporta Leggo, avrebbe partecipato qualche volta anche la moglie del 52enne, pure lei denunciata. Alcune donne hanno denunciato di avere subito delle violenze sessuali durante queste occasioni. Oltre all'arresto dell'uomo, che ora si trova ai domiciliari, le forze dell'ordine hanno deciso anche di porre la palestra in cui sarebbero avvenute le orge sotto sequestro.

E non è tutto. Durante le sue lezioni, l'uomo avrebbe praticato talvolta anche l'agopuntura, senza però avere alcun titolo per farla. Stando all'accusa, poi, avrebbe fornito farmaci anoressizzanti o medicinali col presunto scopo di migliorare le prestazioni sessuali. Si sarebbe trattato addirittura di farmaci vietati in Italia e perciò acquistati all'estero e poi rivenduti ai ragazzi. Il maestro, tra l'altro, avrebbe convinto diversi parenti dei suoi allievi a investire grandi somme di denaro nella sua palestra, promettendo loro rendite mensili che poi non si sono mai viste.

