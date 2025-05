Garlaco, le frasi delle Gemelle K su Chiara Poggi: cosa non torna

Che rapporto avevano le gemelle Cappa con la cugina Chiara Poggi ? Secondo quanto riporta il Corriere Stefania, 22enne studentessa di giurisprudenza all’epoca, descrive un legame profondo con Chiara, rafforzatosi dopo la rottura con il suo fidanzato. Le due si sentivano spesso, quasi ogni giorno, condividendo confidenze. Interrogata dai carabinieri subito dopo il delitto, Stefania rivela di aver chiesto a Chiara il contatto di Marco Panzarasa, amico del compagno di Chiara, Alberto Stasi, per supporto accademico. Panzarasa , raggiunto telefonicamente il giorno dell’omicidio, diventa una figura rilevante nelle indagini, tanto che Stefania, Paola e lo stesso Panzarasa saranno sottoposti a prelievi di Dna per un confronto probatorio.

Paola, invece, racconta un rapporto più distante con Chiara, limitato all’infanzia e mai ripreso, descrivendola come una persona riservata e poco introvertita. Questa divergenza sottolinea gradi diversi di vicinanza: Stefania riceveva messaggi affettuosi da Chiara, come uno del 19 giugno 2007 che invita a chiamarla per chiacchierare, mentre Paola ricorda una cugina schiva. C'è però nella memoria collettiva il caso del fotomontaggio realizzato dalle sorelle per fornire ai media un’immagine di Chiara. Le deposizioni, raccolte tra agosto 2007 e febbraio 2008, evidenziano le dinamiche familiari e il clima emotivo delle indagini in quadro ben diverso.