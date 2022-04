Rimini, uccide la moglie con i nipotini in casa. Orrore totale, come l'ha massacrata

23 aprile 2022 a

In preda alla gelosia ha ucciso la moglie dopo una lite e poi si è costituito. È accaduto ieri sera 22 aprile intorno alle 22 in una casa sulla via Emilia tra Rimini e Viserba. L'omicida è un uomo di 62 anni e secondo le prime ricostruzioni, la lite che ha portato alla tragedia si sarebbe consumata davanti ai nipotini della coppia. Secondo alcuni media locali il marito, in preda a una crisi di gelosia, avrebbe accoltellato la moglie diverse volte.

Fortunatamente i bambini non avrebbero assistito alla scena visto che nel momento in cui si è consumata si trovavano in un'altra stanza. Dopo aver ucciso la moglie, l'uomo si è costituito spontaneamente in Questura e ha confessato tutto. La coppia aveva tre figli, tutti maggiorenni.

Sembra che moglie e marito discutessero spesso e quasi sempre a causa della gelosia di lui che era convinto che la donna lo tradisse. Ieri, al culmine della ennesima lite, ad un certo punto l'uomo avrebbe afferrato un coltello a serramanico e la avrebbe colpita diverse volte fino a ucciderla. Fatale sarebbe stata una coltellata alla gola. Tanto che i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

