Bollettino 23 aprile: 70mila contagi e 143 morti. Reinfezioni in aumento: i soggetti più a rischio

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo. Un aumento dei contagi c’è stato dopo le festività di Pasqua, ma nulla di particolarmente preoccupante, anche se gli attualmente positivi continuano a salire: la buona notizia però è che i ricoveri sono invece in discesa, anche se il governo presieduto da Mario Draghi sembra orientato a confermare alcune restrizioni anche per il mese prossimo, come quella dell’obbligo di mascherine al chiuso.

Il bollettino di oggi, sabato 23 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 70.520 contagiati, 61.778 guariti e 143 morti a fronte di 421.533 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 16,7% (lo stesso di ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è sotto controllo e in leggera discesa: oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è -162 (9.914 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -2 (409) a fronte di 43 nuovi ingressi.

Attenzione però ai dati sulle reinfezioni: nell’ultima settimana la percentuale è salita al 4,5%. I soggetti a maggior rischio sono donne, persone fra i 12 e i 49 anni e personale sanitario. Il rischio di reinfezione è inoltre più alto in chi ha avuto una prima diagnosi 210 giorni prima, in chi non è vaccinato o è vaccinato con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni.

