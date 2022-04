Giulia Gazzani, malore improvviso: muore a 26 anni la figlia del sindaco

25 aprile 2022 a

Lutto per Massimiliano Gazzani, sindaco di Castelbelforte. La figlia del primo cittadino del mantovano è morta a 26 anni a causa di un malore. Giulia, si era in un primo tempo sentita male durante un allenamento in palestra, poi ne aveva accusato un altro mentre si faceva la doccia a casa. Secondo le ricostruzioni, uno dei fratelli, preoccupato dal tanto tempo che la ragazza stava passando in bagno, è entrato e l'ha trovata accasciata a terra. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarla per circa un'ora, Giulia è deceduta all'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove era stata portata in arresto cardiaco.

Il padre sarebbe stato avvisato durante un incontro con il vescovo Marco Busca. Subito il sindaco si è precipitato all'ospedale, dove ha ricevuto la visita anche del presidente della Provincia Carlo Bottani e da altri esponenti politici della provincia. Martedì l'autopsia sulla salma, per accertare le cause della morte vista la giovanissima età.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Massimiliano Gazzani. Giulia, dopo la laurea presa nel 2018, aveva iniziato a lavorare come educatrice in una struttura per autistici a Sospiro. Oltre al papà lascia nel dolore la mamma Vera e i due fratelli Federico e Davide.

