Epatite acuta, "un nuovo virus": la peggiore delle scoperte sul fegato

Vomito, febbre, dolori addominali o occhi giallini: se i vostri bambini hanno questi sintomi è meglio portarli dal pediatra, sarà lui a capire se siamo di fronte a un quadro gastrointestinale o a qualcosa di diverso. E quel qualcosa di diverso potrebbe essere epatite acuta pediatrica di cui ancora oggi non si sa molto. Per Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), i casi finora documentati potrebbero derivare "da un nuovo virus che potrebbe aver modificato la malattia del fegato del bambino".

Epatite nei bambini, ecco come riconoscerla: i sintomi che non dovete confondere

Il prof, come riporta il Gazzettino, sostiene che si tratta di un "nuovo virus", ma invita alla prudenza: "Siamo di fronte a poche segnalazioni nel mondo, quindi serve attenzione e serve comunicare eventuali altri casi sospetti senza creare un panico immotivato nella popolazione. Aspettiamo i risultati della scienza, le indagini possono essere laboriose e complicate". "L'origine infettiva ma va dimostrata", conclude Massimo Andreoni, "soprattutto quella che punta sull'adenovirus, visto che non in tutti i casi oggi confermati c'è la presenza dell'adenovirus. Infine c'è anche la possibilità, difficile però, che possa esserci dietro un adenovirus mutato".

"Epatite acuta, l'adenovirus non c'entra". Il professor D'Antiga ribalta il quadro: cosa c'è dietro l'epidemia che sta colpendo il fegato

