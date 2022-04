Omicron 4, "isolata la nuova variante": come incide sul bollettino, gli ultimi dati

30 aprile 2022 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo, soprattutto perché i ricoveri sono in calo rispetto alla scorsa settimana. I tempi sembrano quindi maturi per abbandonare tutte le restrizioni, o quasi, dato che la mascherina rimarrà obbligatoria o “raccomandata” nei luoghi al chiuso. Il bollettino di oggi, sabato 30 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 53.602 contagiati, 71.625 guariti e 130 morti a fronte di 383.073 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 14% (-1,4 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è sotto controllo ed è anche in leggera discesa: oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è -116 (9.826 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -5 (366) a fronte di 32 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono invece scesi a 1.229.379: sono ancora molti, però negli ultimi due giorni sono stati di più i guariti dei nuovi contagiati e questa è una buona notizia.

Nel frattempo il laboratorio di microbiologia dell’ospedale San Gerardo di Monza ha isolato la variante Omicron 4: fino ad ora non era stata sequenziata in Italia. Di questa sottovariante ha parlato Matteo Bassetti: “Al momento sappiamo ancora poco, ma credo che possiamo affermare non sia molto diversa dalle altre precedenti. Quindi probabilmente sarà più contagiosa ma non credo più letale, più patogenetica e più aggressiva”.

