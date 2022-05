Operaio morto schiacciato nella villa di Marta Cartabia, ucciso dalla putrella: come è accaduto

03 maggio 2022 a

È morto sul colpo Constantin Cobanel, un operaio 38enne di origini romene che era al lavoro nel cantiere di un’abitazione privata di proprietà di Marta Cartabia, situata a Ollomont, in Valle d’Aosta. La ministra della Giustizia ha confermato la tragica notizia, dicendosi “profondamente turbata” dal decesso dell’operaio, in attesa che venga ricostruita l’esatta dinamica dell’indicente. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una putrella mentre erano in corso lavori di ristrutturazione nel garage della villetta.

Da anni la Cartabia trascorre le vacanze in questa proprietà, dove lo scorso 27 aprile erano stati avviati degli interventi di manutenzione straordinaria dell’autorimessa. L’operaio morto aveva una ditta individuale, ma stava lavorando per conto di un’impresa di Gignod. “Sono sconvolta e affranta da quanto appena appreso - ha dichiarato la ministra - un operaio è morto in un gravissimo indicente sul lavoro questa mattina nel cantiere della mia casa di montagna a Ollomont. Le autorità locali mi hanno da poco informata, sono profondamente turbata”.

“Desidero esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima”, le parole della Cartabia, che poi ha aggiunto: “Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti”. Sul posto ci sono le forze dell’ordine proprio per fare chiarezza su come è avvenuto il gravissimo incidente che è costato la vita di un operaio.

