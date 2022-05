Meteo, weekend rovinato e fari puntati sul 10 maggio: ecco cosa può accadere

06 maggio 2022 a

Continua il maltempo nel weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio ma finalmente da martedì 10 maggio l’Italia inizierà a vivere il primo vero caldo estivo. Secondo quanto riporta 3B Meteo ci aspettano quindi altri 4-5 giorni d'instabilità. Un ultimo colpo di coda invernale che verrà spazzato via da un vortice algerino con sabbia dal deserto verso l'Italia.

Ecco le previsioni meteo per il weekend. Sabato 7 maggio: Partendo dal Nord dove il cielo sarà nuvoloso al mattino mentre nel pomeriggio arriverà un’instabilità temporalesca più diffusa su Alpi e Prealpi con rovesci fino al basso Veneto e il basso Friuli. Al Centro rovesci sin dal mattino sulla Sardegna fino al pomeriggio con qualche temporale lungo l’Appennino fino alla costa tirrenica laziale. Al Sud pioggia fin dal mattino su Sicilia, Calabria, Dorsale appenninica, Molise e Gargano. Temperature in calo al Sud.

Domenica 8 maggio: Al Nord nuvoloso con temporali fino al pomeriggio. Miglioramento in serata. Al Centro nuvolosità irregolare con qualche pioggia in Sardegna. Pomeriggio di forti temporali sulla Dorsale appenninica. Al Sud ancora molti temporali tra Sicilia e Calabria. Migliora poi la sera salvo che in Sicilia. Temperature ancora sotto la media al Sud, stabili o in lieve aumento nel resto d’Italia.



