Ranieri, l'agghiacciante teoria di Laura Granato: "Cade mentre parla di vaccino"

Dopo la grande paura per la caduta dal palco di Massimo Ranieri , arriva chi lo critica persino in una situazione in cui si è giocato la salute. Mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli, il cantautore 71enne all'improvviso ha perso l'equilibrio cadendo a terra giù dal palco. Una volta allertato il 118 del Loreto Crispi è stato in ospedale Cardarelli di Napoli. Era solo al suo terzo giorno di tournée teatrale.

Anche di fronte a queste brutte avventure c'è chi non perde l'occasione per metterci il becco. La senatrice Bianca Laura Granato , contraria al vaccino e al green pass, fan di Vladimir Putin, ex M5s e da poco nel neocostituito gruppo al Senato Cal (Costituzione, ambiente e lavoro) ha commentato in un post Facebook l'accaduto. “Massimo Ranieri suona cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli”: questa la frecciatina dalla donna sul suo profilo.

Ecco le parole pubblicate dalla Senatrice:



L'agghiacciante frase è stata anche accolta da decine di commenti contro lo sfortunato Ranieri, il quale si era schierato apertamente dalla parte della campagna vaccinale contro il Covid-19. In difesa del cantante è intervenuto Nino Cartabellotta , presidente della Fondazione Gimbe, che ha sottolineato la brutalità e la gravità di tale affermazione: " Vergogna di Stato " ha dichiarato. A maggior ragione se fatta da un rappresentante dello Stato.



